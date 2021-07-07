Люди с оружием рядом с трупом президента Гаити попали на видео

Видео с места убийства президента Гаити Жовенеля Моиза и его жены разошлось в соцсетях. Как утверждается, на кадрах видно тело главы государства. Камера также сняла вооруженных людей.

Во второй части ролика гремят выстрелы.

Ранее СМИ сообщили, что Моиза убили в ночь на 7 июля в его загородном доме. Мужчину застрелили. Тяжелые огнестрельные ранения получила и его жена. Позже женщина умерла в больнице.

Смерть президента Гаити подтвердил премьер-министр страны Клод Жозеф. По его данным, несколько нападавших общались друг с другом на испанском языке. Он назвал преступление варварским и бесчеловечным. Сейчас ситуация на Гаити находится под контролем гаитянской национальной полиции и военных. В феврале Моиз рассказал о покушении на него со стороны группы заговорщиков, которые готовили государственный переворот.