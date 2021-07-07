Президента Гаити застрелили в его доме

Президент Гаити Жовенель Моиз застрелен неизвестными, прокравшимися ночью в его частную резиденцию. Об этом сообщило местное издание Juno 7.

Информацию о смертельном ранении Моиза распространил премьер страны Клод Жозеф. По его данным, покушение было совершено ночью 7 июля.

На резиденцию Моиза напала группа лиц, которые говорили на испанском языке. Огнестрельное ранение также получила супруга президента. Ей оказывается помощь, уточнил Жозеф.

Премьер подчеркнул, что власти осуждают это «варварское и бесчеловечное преступление». Ситуация в стране находится под контролем гаитянской национальной полиции и вооруженных сил, заверил он.

В минувшем феврале Моиз сообщал о попытке покушения на себя со стороны группы заговорщиков, которые говорили государственный переворот в стране. Их план был сорван. Тогда полиция задержала около 20 человек.