Жена убитого президента Гаити скончалась после покушения

Супруга убитого президента Гаити Мартин Моиз скончалась. Она получила огнестрельное ранение при покушении на своего мужа. Об этом сообщило РИА «Новости».

После нападения женщину отправили в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь. Мартин Моиз скончалась на 48-м году жизни.

Покушение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза произошло минувшей ночью. Смерть политика ранее подтвердил премьер страны Клод Жозеф. По его данным, нападавшим было несколько. Между собой они общались на испанском языке.

Сейчас безопасность в стране обеспечиваю силы национальной полиции и вооруженных сил.

В минувшем феврале группа злоумышленников уже пыталась устранить Жовенеля Моиза и совершить государственный переворот в стране. Тогда полиция задержала 20 человек. За день до этого в столице страны Порт-о-Пренс произошли столкновения между членами экстремистской группировки «Фантом 509» и правоохранителями. Боевики начали стрелять в мирных жителей.