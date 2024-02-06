Мир 06 февраля 2024, 17:13 Германия продолжила расследование подрыва «Северных потоков» Генпрокуратура ФРГ: расследование ЧП на «Северных потоках» продолжается РИА «Новости»

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Генпрокуратура Германии продолжает расследовать дела о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом РБК рассказали в ведомстве.

«Наше расследование продолжается. Никакая дополнительная информация в настоящее время не предоставляется», — подчеркнул собеседник издания.

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При этом Швеция, по данным местных СМИ, вероятно, скоро объявит о прекращении следствия из-за невозможности установления конкретного подозреваемого в своей стране. А в Польше, по информации американских журналистов, скрывали сведения о подозреваемых в этом преступлении.

Ранее президент России Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» вопиющим примером недобросовестной конкурентной борьбы. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков указал на то, что диверсию «против критически важной международной инфраструктуры» нельзя оставлять без определения заказчиков и исполнителей.

Германия, однако, целый год не предоставляла результаты расследования, невзирая на запросы.