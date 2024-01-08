Мир 08 января 2024, 15:17 Данные о подозреваемых в подрыве «Северных потоков» скрывали в Польше WSJ: в Польше скрывали данные о подозреваемых в ЧП на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Чиновники в Польше скрывали доказательства о передвижении подозреваемых во взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также неохотно шли на сотрудничество со следствием. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

«По словам следователей, польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства», — написали авторы материала.

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Следствие предположило, что атаку совершили с территории Украины через Польшу, но из-за неспособности последней сотрудничать сложно установить, произошел ли подрыв с ведома бывшего польского правительства или нет.

Агентства безопасности в Польше отказались делиться с европейскими следователями кадрами подозреваемых с камер видеонаблюдения. Чиновники из различных ведомств не отвечали на запросы, искажали сведения или давали противоречивую информацию. Следователи из Германии также столкнулись с трудностями при попытке сотрудничества со своими польскими коллегами.

Немецкие специалисты оказались не в состоянии раскрыть диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Они так и не представили результаты расследования, сообщил посол РФ Сергей Нечаев.