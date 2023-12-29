Мир 29 декабря 2023, 06:16 Германия проигнорировала многочисленные запросы России по «Северным потокам» Посол Нечаев: ФРГ отказалась раскрыть детали расследования по «Северным потокам» РИА «Новости»

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Специалисты из Германии имели возможность более чем за год раскрыть диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Однако они так и не представили результаты расследования, заявил РИА «Новости» посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Несмотря на многочисленные запросы, германские власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого расследования. Это вызывает обоснованные вопросы в отношении его объективности и беспристрастности», — сказал он.

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Сергей Нечаев уверен, что обладая современными средствами технической экспертизы и разведки, страны Евросоюза могли раскрыть дело о подрыве стратегической инфраструктуры. Вместо этого, по его словам, в СМИ вбросили абсурдные версии. Россия, заявил посол, продолжит добиваться открытого и беспристрастного расследования.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвинил США в подрыве «Северных потоков» в сентябре 2022 года. По его мнению, это сделали, чтобы страны Европы не могли получать российский газ.