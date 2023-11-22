Важное 22 ноября 2023, 16:58 «Вопиющий пример недобросовестной конкурентной борьбы». Путин — о подрыве «Северных потоков» Путин назвал подрыв СП вопиющим примером недобросовестной конкурентной борьбы РИА «Новости»

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Подрыв «Северных потоков» стал вопиющим примером недобросовестных методов, используемых в конкурентной борьбе. На это указал президент России Владимир Путин во время онлайн-саммита G20.

По словам главы государства, на мировую экономику негативно влияют неправомерные ограничения в сфере торговли, а также ангажированная климатическая повестка, которую некоторые страны продвигают для усиления собственной конкурентоспособности.

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Чтобы устранить конкурентов и получить преимущества, применяются в том числе недобросовестные методы конкурентной борьбы, отметил Путин. Президент пояснил, что имеет в виду не только разрушение транспортно-логистических цепочек и каналов международных расчетов, но и акты государственного терроризма.

«Вопиющим примером этого является подрыв газовой трубопроводной системы „Северный поток“, проложенной по дну Балтийского моря», — обратил внимание Путин.

На виртуальном саммите «Большой двадцатки» глава государства таже призвал учитывать мнения разных стран по ситуации в глобальной экономике. По словам президента, в мире возникают и укрепляются новые мощные центры глобального экономического развития.