Мир 06 февраля 2024, 14:05 Песков призвал определить заказчиков и исполнителей взрывов на «Северных потоках» Кремль: необходимо определить тех, кто стоял за взрывами на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Взрыв на «Северных потоках» — это диверсия, которую нельзя оставлять, не определив исполнителей и заказчиков. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Это диверсия против критически важной международной инфраструктуры, которую нельзя оставлять без определения тех, кто за ней стоял, кто был исполнителем и заказчиком», — сказал он.

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Прокурор Матс Юнгквист, расследующий в Швеции дело о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», должен в ближайшее время принять решение. Взрывы на двух российских экспортных магистралях произошли в сентябре 2022 года.

Ранее в одной американской газете появилась статья о том, что польские чиновники всячески препятствовали расследованию диверсий на «Северных потоках». Сенатор Владимир Джабаров предположил, что скрывать улики могут также Великобритания, Германия, Дания, США и Норвегия.

Президент Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» примером недобросовестной конкурентной борьбы. Он напомнил, что некоторые страны разными способами пытаются влиять на мировую экономику.