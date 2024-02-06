06 февраля 2024, 14:05
Песков призвал определить заказчиков и исполнителей взрывов на «Северных потоках»
Кремль: необходимо определить тех, кто стоял за взрывами на «Северных потоках»
Взрыв на «Северных потоках» — это диверсия, которую нельзя оставлять, не определив исполнителей и заказчиков. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
«Это диверсия против критически важной международной инфраструктуры, которую нельзя оставлять без определения тех, кто за ней стоял, кто был исполнителем и заказчиком», — сказал он.
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Прокурор Матс Юнгквист, расследующий в Швеции дело о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», должен в ближайшее время принять решение. Взрывы на двух российских экспортных магистралях произошли в сентябре 2022 года.
Ранее в одной американской газете появилась статья о том, что польские чиновники всячески препятствовали расследованию диверсий на «Северных потоках». Сенатор Владимир Джабаров предположил, что скрывать улики могут также Великобритания, Германия, Дания, США и Норвегия.
Президент Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» примером недобросовестной конкурентной борьбы. Он напомнил, что некоторые страны разными способами пытаются влиять на мировую экономику.
Дмитрий Песков
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Северный поток
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