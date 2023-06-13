Мир 13 июня 2023, 12:32 Германия не сможет заменить Украине каждый подбитый танк Leopard 2 Министр обороны ФРГ Пистроиус: страна не заменит Украине каждый подбитый танк Leopard 2 Викимедиа

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Германия не будет заменять Украине каждый подбитый танк Leopard 2, но нарастит поставки отремонтированных. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала RTL Direkt.

«С июля нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5. И к концу года их будет больше сотни», — заявил Писториус.

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Министр подчеркнул, что поддержка ФРГ крайне важна для киевского режима.

До этого заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник попросил Германию утроить поставки танков Leopard 2. Он подчитал, что у войск ФРГ свыше 300 таких бронированных боевых машин, поэтому есть дать часть их ВСУ, на обороноспособности Германии это не скажется. При этом Мельник подчеркнул, что каждый Leopard 2 для киевского режима на вес золота.

Украинские националисты уже лишились половины танков Leopard 2, которые им передала Финляндия. Также войска за несколько дней потеряли около 15% от 109 переданных им БМП Breadley.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что немецкие танки Leopard легко уничтожаются противотанковыми минами. Он заметил, что танков должно быть либо больше, либо от них нужно вообще отказаться.