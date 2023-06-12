Спецоперация 12 июня 2023, 23:25 Украина потеряла половину переданных Финляндией танков Leopard Helsingin Sanomat: ВСУ потеряли половину переданных Финляндией БМР Leopard 2R Викимедиа

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Украинские националисты лишились половины танков Leopard 2R, которые им передала Финляндия. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat.

Авторы материала отметили, что исходя из фотографий, снятых в Запорожской области, можно сделать вывод об уничтожении трех немецких танков, отправленных Хельсинки. Всего их было шесть. Финская версия Leopard имеет противоминный трал, который хорошо заметен на кадрах.

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Ранее украинская сторона призвала Германию поставить ей новую партию танков Leopard 2. После схватки с российскими войсками киевский режим потерял существенную часть своих вооружений. Теперь немецкая техника для Украины «на вес золота».

Также ВСУ потеряли 16 американских БМП Bradley всего за несколько дней. Это 15% от общего количества боевых машин этой модели, которые Вашингтон передал Киеву. Подобная техника нужна боевикам Украины для транспортировки личного состава на бой с обеспечением огневой поддержки.