Спецоперация 12 июня 2023, 15:45 «Каждый на вес золота». Украина призвала Германию утроить поставки танков Leopard Замглавы МИД Украины Мельник попросил Германию утроить поставки танков Leopard Викимедиа

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Вооруженные силы Украины потеряли часть вооружения, переданного другими странами. Заместитель главы МИД страны Андрей Мельник попросил Германию утроить поставки танков Leopard 2, написала газета Der Tagesspiegel.

Украинская армия нуждается в большем числе западных боевых танков, бронетранспортеров и других бронированных машин, заявил Мельник.

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«Каждый Leopard 2 для решительного наступления буквально на вес золота», — сказал он.

Замглавы МИД подсчитал, что на балансе у войск ФРГ свыше 300 таких танков, поэтому поставки в утроенном количестве не отразятся на обороноспособности Германии. Мельник также потребовал дать ВСУ еще немецких боевых машин пехоты Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили высокоточным оружием большой дальности морского базирования места дислокации резервов ВСУ. Украинские боевики также понесли потери на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Успех контрнаступления, объявленного украинским президентом Владимиром Зеленским вызывает все больше сомнений. Зарубежные политологи предполагают, что заявление о начале наступления лидер Украины сделал под давлением Запада.

Тактика, которой придерживается украинская армия, нарушает основные правила, поэтому действия военных больше похожи на «самоубийство». Но командование киевского режима не слушает европейских советников и продолжает действовать по-своему. О вступлении в НАТО Украине пока предложили забыть.