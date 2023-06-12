Спецоперация 12 июня 2023, 22:54 ВСУ потеряли 16 американских БМП Bradley в ходе контрнаступления — СМИ CNN: Украина лишилась 16 американских БМП Bradley в ходе контрнаступления Викимедиа

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Украинские боевики за несколько дней лишились 16 американских БМП Bradley, что является 15% от общего числа боевых машин этой модели. Такие данные опубликовал телеканал CNN.

«Шестнадцать американских боевых машин пехоты Bradley, уничтоженных или поврежденных и брошенных в последние дни, составляют почти 15% от 109, которые Вашингтон предоставил Киеву», — заявили авторы материала.

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Bradley движутся на гусеницах и способны поместить в себя примерно 10 военных. Такие боевые машины нужны для транспортировки личного состава на поле боя с обеспечением огневой поддержки.

Еще в конце января эксперты отмечали, что бронетехника займет важную роль для наступления Украины. Тогда киевскому режиму поставили более 60 автомобилей. При этом другие аналитики говорили о потребности «поддержки с воздуха, разведки и дальнобойной артиллерии» для Bradley.

Ранее украинская сторона призвала Германию поставить ей танки Leopard 2. ВСУ потеряли существенную часть техники и теперь каждая военная машина для них «буквально на вес золота».