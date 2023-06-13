Мир 13 июня 2023, 04:52 Маск указал причину неудач немецких танков на Украине Маск: ВСУ нужно большее количество танков Leopard или отказаться от них совсем РИА «Новости»

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Немецкие танки Leopard легко уничтожаются противотанковыми минами, уверен американский бизнесмен Илон Маск. Он поделился свои мнением под постом в Twitter, в котором призывали поставлять Украине больше танков.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», — написал Макс под постом, в котором один из пользователей написал про требования замглавы МИД Украины Андрея Мельника поставлять больше танков.

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Пользователь отметил, что судя по роликам в Сети, немецкие танки «разрывают в клочья» и предположил, что украинские военные не умеют ими управлять. Он отметил, что новые поставки могут оказаться напрасными.

Макс на это ответил, что танков Leopard должно быть либо много, либо от них нужно отказаться совсем.

ВСУ потеряли часть вооружения, переданного западными странами. Заместитель главы МИД страны Андрей Мельник попросил Германию утроить поставки танков Leopard 2. Чиновник посчитал, что на балансе у войск ФРГ свыше 300 таких танков, поэтому поставки в утроенном количестве не отразятся на обороноспособности Германии.