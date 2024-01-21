Мир 21 января 2024, 22:22 Генсек ООН строго осудил удар ВСУ по Донецку Гутерриш осудил атаку ВСУ на Донецк, призвав прекратить нападения на людей РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре во время обстрела украинскими боевиками Донецка 21 января. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Нападения на мирных граждан и инфраструктуру запрещены международным правом, должны быть немедленно прекращены», — заявил он.

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После очередного теракта ВСУ первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар украинских боевиков по рынку в Донецке обсудят на заседании Совета Безопасности ООН с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. Его проведут по инициативе российской стороны 22 января.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что жертвами удара украинской артиллерии по донецкому микрорайону Текстильщик стали 27 мирных жителей, ранения получили 25 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования жителям ДНР после обстрела рынка в Донецке от себя лично и от всех москвичей. Он подчеркнул, что украинские боевики совершили очередной жестокий террористический акт, ударив по городскому рынку в Донецке в выходной когда, когда люди отправились за покупками.

Глава ДНР Пушилин объявил 22 января днем траура по погибшим в Донецке.