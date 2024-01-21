21 января 2024, 20:38
Удар ВСУ по рынку Донецка вынесут на обсуждение в СБ ООН
Полянский: удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании Совбеза ООН 22 января
Заседание Совета Безопасности ООН с участием главы МИД России Сергея Лаврова пройдет 22 января. На нем обсудят удар ВСУ по рынку в Донецке, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Сергея Лаврова», — выразил уверенность дипломат.
Реклама
Заседание проведут по инициативе российской стороны.
Лавров отмечал, что обстрел мирных жителей Донецка ВСУ вели из западного оружия. А молчание мирового сообщества, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, можно оценить как негласное одобрение убийств мирных граждан.
В воскресенье, 21 января, ВСУ нанесли удар по рынку в районе Текстильщик в Донецке. В разгар выходного дня там было много людей. В результате атаки погибли 25 человек, около 20 пострадали.
ДНР
Сергей Лавров
Преступления
Международные отношения
ВСУ
Россия
ООН
Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама