Власть 21 января 2024, 21:44 «Скорбим вместе с Донецком». Собянин выразил соболезнования жителям ДНР из-за обстрела ВСУ Мэр Москвы Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Донецке Freepik

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования жителям Донецкой Народной Республики после обстрела рынка в Донецке от себя лично и от всех москвичей. Столичный градоначальник написал об этом в своем Telegram-канале

«От всех москвичей, от себя лично выражаю слова соболезнования и поддержки семьям погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал он.

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Глава города подчеркнул, что украинские боевики совершили очередной жестокий террористический акт, ударив по городскому рынку в Донецке в выходной когда, когда люди отправились за покупками. В результате погибли десятки мирных людей.

«Сегодня мы скорбим вместе с Донецком», — заявил Собянин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жертвами удара ВСУ по донецкому микрорайону Текстильщик стал причиной гибели 27 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 25 человек.

В связи с гибелью большого числа мирных жителей понедельник, 22 января, объявили в республике днем траура «по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима».