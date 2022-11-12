Мир 12 ноября 2022, 09:42 Генсек ООН призвал создать условия для мирного урегулирования конфликта на Украине Генсек ООН Гутерриш заявил о необходимости создания условий для переговоров РФ и Украины РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о важности создания условий для урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление он сделал на пресс-конференции на полях саммита АСЕАН в Камбодже, сообщил ТАСС.

«Важно создать условия для возобновления диалога и изыскания путей для будущего мира», — отметил генсек ООН.

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Он обратил внимание, что условия мирного соглашения должны строиться на Уставе ООН и нормах международного права.

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Ранее американские политики призвали начать переговоры с Россией и перестать финансировать Украину. Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Россия должна продемонстрировать на деле свою готовность к переговорам.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Америка не давит на Украину по поводу переговоров с Россией. Но, по словам бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, Салливан и президент Украины Владимир Зеленский договорились создать лишь иллюзию готовности к переговорам с Россией.