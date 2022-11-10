Мир 10 ноября 2022, 22:06 США создали иллюзию готовности к переговорам Украины с Россией, заявил американский полковник Полковник Макгрегор: США с Зеленским создали иллюзию готовности к переговорам с Россией Pxhere

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Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Украины Владимир Зеленский договорились создать иллюзию готовности Киева к переговорам с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

«Я думаю, Салливан попросил Зеленского быть милым и создать иллюзию того, что Киев хочет переговоров, даже если это не сработает», — отметил он.

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Президент Украины 9 ноября назвал условия для начала переговоров с Россией. Среди них он обозначил восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещения всех убытков, наказание всех военных преступников и гарантии, что это больше не повторится. По мнению Макгрегора, украинские власти специально выдвинули такие требования, чтобы «убить» процесс мирного урегулирования конфликта.

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Западные СМИ в последнее время начали сообщать, что Штаты и их союзники подталкивают киевский режим к переговорам с российской стороной. Также в изданиях предполагали, что грядущая зима спровоцирует начало диалога России и Украины.

Один европейский дипломат отметил, что в суровых условиях замедляются все конфликты. По его мнению, именно это обстоятельство может стать причиной переговоров двух стран, сообщил телеканал «Царьград».