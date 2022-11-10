Мир 10 ноября 2022, 23:38 США заявили, что ждут от России сигналов о готовности к переговорам по Украине Госдеп Прайс: Россия должна показать свою готовность к дипломатии с Украиной Pxhere

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Соединенные Штаты ждут от российских властей сигналов о готовности к серьезным переговорам с Украиной. Об этом в четверг заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, сообщил ТАСС.

«На России лежит ответственность продемонстрировать не только на словах, но и на деле, что она готова к переговорам, что мир ясно слышал со стороны Украины», — отметил он.

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Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что страна не давит на Украину по поводу переговоров с Россией.

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А бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что Салливан и глава киевского режима Зеленский договорились создать иллюзию готовности Киева к переговорам с Россией. По мнению Макгрегора, Украина специально выдвинула свои строгие требования, чтобы «убить» процесс мирного урегулирования конфликта.

10 ноября США объявили о подготовке очередного пакета помощи киевскому режиму. Его уже оценили в 400 миллионов долларов. В пакет помощи вошли ПВО Avenger с ракетами Stringer.