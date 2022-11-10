Мир 10 ноября 2022, 22:17 США не давят на Украину по теме переговоров с Россией, заявил Белый дом Советник президента Салливан: США не давят на Украину по теме переговоров, а консультируют РИА «Новости»

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Соединенные Штаты не давят на киевские власти по поводу переговоров с Россией. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг на брифинге для журналистов, сообщил ТАСС.

Он отметил, что власти США оказывают поддержку Украине и консультируют страну как партнеры.

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«США не давят на Украину, мы не настаиваем на чем-либо. Что мы делаем, так это консультируемся как партнеры и демонстрируем нашу поддержку не только посредством публичных заявлений», — сказал Салливан.

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По его словам, Штаты также оказывают «ощутимую физическую поддержку и военную помощь» киевскому режиму. Белый дом уверен, что Украина сама должна выбирать дипломатический курс. При этом задача США — поставить киевские власти «в лучшее положение на поле боя», чтобы во время переговоров у них была выгодная позиция. Салливан добавил, что на сегодняшний день не может сказать что-либо о дипломатическом урегулировании конфликта.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк накануне заявил, что Украина согласится считать своим партнером ту сторону, которая сядет за стол переговоров на предварительно установленных киевским режимом условиях.