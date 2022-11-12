Мир 12 ноября 2022, 04:10 Американские политики призвали начать переговоры с Россией и перестать финансировать Украину Либертарианская партия США выступила за переговоры с Россией по конфликту на Украине Pxhere

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Либертарианская партия США обратилась к Белому дому с просьбой перестать оказывать военную поддержку Украине и перейти к дипломатическим отношениям с Россией. Такое заявление опубликовали в Twitter-аккаунте партии.

«Безусловно, мы могли бы использовать на Украине День перемирия, однако этого не случится, если Вашингтон будет продолжать поддерживать бесконечное финансирование военного конфликта вместо дипломатии с Россией», — говорится в сообщении.

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США ждут от российских властей сигналов о готовности к серьезным переговорам с Украиной. Как ранее заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, «Россия должна продемонстрировать на деле, что она готова к переговорам»,

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Соединенные Штаты не давят на власти Киева по поводу переговоров с Россией. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан напомнил, что американские власти поддерживают Украину и консультируют страну исключительно как партнеры.