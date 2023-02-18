Мир 18 февраля 2023, 18:59 Французский политик призвал не дать Макрону привести страну к войне Французский политик Филиппо призвал парламент помешать Макрону начать войну с Россией РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон неосторожными заявлениями об украинском конфликте приведет страну к войне. Об этом в Twitter сообщил политик Флориан Филиппо.

Бывший европарламентарий раскритиковал Макрона за слова о готовности Франции к длительному конфликту на Украине.

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«А он узнавал мнение самих французов? Конечно, нет! Макрон подчиняется лишь ястребам из США. Если мы его не остановим, то придем к войне с Россией», — написал Филиппо.

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Макрон заявлял, что Франция готова к длительному конфликту на Украине. При этом он подчеркнул, что с Россией нужно обязательно вести диалог, но время для этого пока еще не пришло.

Президент часто становится объектом насмешек со стороны сограждан. Ранее читатели газеты Le Figaro жестко высмеяли Макрона за слова о том, что российские военные не смогут добиться успеха на Украине.

Ранее Макрон сказал, что без учета интересов России в Европе невозможно выстроить стабильный мир.