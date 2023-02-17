Мир 17 февраля 2023, 18:37 Макрон заявил о невозможности устойчивого мира без учета России Макрон призвал признать, что устойчивый мир без учета России невозможен РИА «Новости»

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Устойчивый мир в Европе невозможен без учета России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Такой тезис политик выдвинул на пресс-конференции Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил ТАСС.

По мнению Макрона, на сегодняшний день в вопросе безопасности существует дилемма. Она состоит в том, что устойчивый и полноценный мир на континенте невозможен, если западные страны не смогут охватить российский вопрос.

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Сделать это нужно на основе трезвой оценки и без какого-либо снисхождения. Такова реальность, подчеркнул президент Франции.

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Ранее обозреватель Le Monde обратил внимание, что высказывания Макрона о диалоге с Россией вызывают недовольство у партнеров страны, потому что ставят под сомнение призывы поддерживать власти Украины.

С другой стороны, непонимание западных стран связано с тем, что президент Франции говорит о необходимости поддерживать диалог с Россией, но отправляет вооружение для ВСУ.