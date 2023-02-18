Мир 18 февраля 2023, 17:54 Заявившему о затяжном конфликте с Россией Макрону предложили поехать на фронт Читатели Le Figaro: Макрону стоит отправиться на фронт после слов о конфликте с Россией РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности заявил, что конфликт с Россией становится затяжным. Страны Европы он призвал активизировать все усилия при таком развитии событий. Cлова французского лидера вызвали возмущение у читателей Le Figaro.

В комментариях к статье о выступлении Макрона они посоветовали президенту Франции самому отправиться на фронт, так как простых людей это противостояние не касается.

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«Это не наш конфликт, и интереса для Франции он не представляет, а несет нам только несчастья», — отметил один из читателей.

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Другой комментатор попросил журналистов уточнить, откуда Макрон взял эту информацию и нет ли конкретной даты завершения боев на Украине, потому что он собирается в отпуск.

«Чтобы быть готовым к противостоянию, у вас не должно быть недостатка в вооружении», — напомнил читатель Макрону о поставках оружия на Украину.

Еще один предположил, что президент Франции научился у президента Украины Владимира Зеленского не ценить жизни своих сограждан.

Раз Макрон предсказывает затягивание противостояния, предположили в Сети, то он должен показать пример.

«Если вас так затронул этот конфликт, то вы должны вступить в бой на фронте первым», — написал автор комментария.

Президенту Франции посоветовали примерить каску и не забыть про оружие.

До этого пользователи Twitter сравнили Макрона с клоуном и уличили его в попытке втянуть страну в чужой конфликт после его слов о том, что нельзя позволить России одержать победу на поле боя.