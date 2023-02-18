Мир 18 февраля 2023, 07:40 Плохой клоун. Макрона разнесли в Twitter за слова о невозможности победы России Французы в Twitter высмеяли Макрона за слова о невозможности победы России РИА «Новости»

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Французские пользователи социальной сети Twitter жестко раскритиковали президента страны Эммануэля Макрона, заявившего о невозможности победы России в конфликте на Украине.

В ходе выступления на Мюнхенской конференции политик подчеркнул, что Россия не должна и не сможет выиграть Украину на поле боя.

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Подписчики отметили, что заявление Макрона ставит под угрозу всю мировую безопасность.

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«Россия не может позволить себе уступить Украине, иначе армии НАТО разместят ракеты менее чем в 1000 милях от Москвы. Желание унизить ядерную державу является безумной авантюрой», — отметил LaurentOzon.

Читатель Cytwee напомнил Макрону, что его избирали, что бы защищать народ Франции, а не вмешиваться в чужие конфликты.

«Этот плохой клоун хочет втянуть нас всех в чужую войну. Макрон начал серьезно надоедать», — добавил sarah_ozkn.

Ранее Макрон заявил, что без учета интересов России стабильный мир на континенте невозможен, однако отметил, что время для диалога пока еще не пришло.