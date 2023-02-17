Мир 17 февраля 2023, 18:04 Макрон счел, что время для диалога с Россией по Украине не пришло Президент Макрон заявил, что время возобновления диалога с Россией по Украине не пришло РИА «Новости»

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Страны Европы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога России и Украины. Но время для этого еще не наступило. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение. Но понятно, что сейчас не время для диалога», — отметил французский лидер.

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До этого Макрон заявлением о России вывел из себя президента Украины Владимира Зеленского. Как заметил обозреватель Le Monde Филипп Рикар, французский политик раздражает своей позицией и других западных партнеров.

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Двоякость Макрона в том, что Франция, с одной стороны, посылает оружие для ВСУ, а с другой — призывает вести диалог с властями России.

Ранее Франции предрекли роль ведущей военной державы НАТО в Европе.