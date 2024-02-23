Мир 23 февраля 2024, 10:39 Франция пообещала поставить Армении ракеты для ПВО Лекорню: Франция предоставит Армении ракеты для ПВО, если это потребуется Unsplash

Читать 360tv в

Франция готова предоставить Армении ракеты для систем противовоздушной обороны при острой нужде. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню, сообщило РИА «Новости».

«О ракетах малой, средней и иной дальности. Если <…> Армения будет нуждаться в них, то эти ракеты также будут переданы в ваше распоряжение», — сказал глава французского военного ведомства.

Реклама

Премьер-министр Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке новой войны против Армении. Он уверен, что мир между двумя странами немыслим. Лидер республики объявил о заморозке участия Армении в Договоре о коллективной безопасности 23 февраля.

При этом ранее в центре Еревана прошел митинг с требованием отставки Пашиняна. Но власти заявили, будто призывы к перевороту в Армении устроила Россия.