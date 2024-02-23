Мир 23 февраля 2024, 01:58 Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке новой войны против Армении Пашинян: мир между Азербайджаном и Арменией в нынешних условиях немыслим РИА «Новости»

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Азербайджан готовится к новой войне с Арменией, поэтому мирное сосуществование двух стран на сегодняшний день представляется маловероятным. Об этом в интервью телеканалу France 24 заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Азербайджан считает Армению частью своей территории. При такой позиции Баку мир между двумя странами немыслим, подчеркнул армянский лидер.

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«Если брать в расчет заявления Азербайджана, можно сделать вывод, что новая атака против Армении очень вероятна», — отметил Пашинян и уточнил, что в свете текущего развития событий Ереван склоняется к мысли о том, что сосед готовит новое нападение.

Ранее сообщалось, что в центре Еревана состоялся митинг с требованием отставки Пашиняна. Акцию протеста на площади Свободы организовало движение «Вместе» и приурочило ее к 36-й годовщине начала карабахского движения.