Мир 23 февраля 2024, 03:42 Пашинян обвинил Россию в призывах к перевороту в Армении Премьер Армении Пашинян: чиновники РФ призывали к свержению власти в республике РИА «Новости»

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Российские чиновники призывали население Армении свергнуть власть. С такими обвинениями в эфире телеканала France 24 выступил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По словам армянского премьера, осенью 2023 года высокопоставленные российские чиновники «открыто призывали население Армении восставать и свергать власть». Пашинян при этом не озвучил ни одной фамилии.

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В интервью телеканалу премьер пожаловался, что в последние шесть лет наблюдает в российских СМИ «антиармянскую пропаганду».

В беседе с France 24 Пашинян заявил, что Армения заморозила участие в ОДКБ, так как условия договора о коллективной безопасности не были выполнены.