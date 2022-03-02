Ford заявил о приостановке деятельности в России

Компания Ford, которая является одним из крупнейших американских автопроизводителей, приостановила свою деятельность в России.

На официальном сайте компании сообщается, что такое решение было принято с учетом сложившейся ситуации.

«Учитывая ситуацию, сегодня мы проинформировали наших партнеров по СП (совместным предприятиям — прим. ред.) о том, что мы приостанавливаем нашу деятельность в России с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления», — сказано в заявлении.

Ранее Apple ограничила для России работу Apple Pay. Кроме того, компания закрыла продажу своих гаджетов в официальном онлайн-магазине в стране, а также приняла решение о прекращении всего экспорта в РФ. При этом еще 28 февраля продажи для россиян были открыты. Товар обещали доставить покупателю через шесть-восемь недель.

Онлайн-продажи своих товаров в России закрыла и компания Nike. Там объяснили, что сейчас не дают гарантий по поводу доставки продукции. А Adidas объявила о приостановке сотрудничества с Российским футбольным союзом (РФС). Контракт был заключен летом прошлого года и рассчитывался на пять лет.