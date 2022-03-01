Adidas приостановил сотрудничество с Российским футбольным союзом

Германская компания по производству спортивной одежды и обуви Adidas объявила о приостановке сотрудничества с Российским футбольным союзом (РФС) из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило агентство France Press со ссылкой на пресс-секретаря компании.

Новый контракт о сотрудничестве Adidas с РФС на пять лет стороны заключили в конце августа прошлого года.

«Adidas приостанавливает свое спонсорство с Российской федерацией футбола с немедленным вступлением в силу», — заявил представитель компании.

На протяжении долгого времени Adidas был эксклюзивным поставщиком формы для игроков всех мужских и женских команд по футболу, мини-футболу, пляжному футболу и киберфутболу.

Накануне Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявили об отстранении российских клубов и сборной России от международных соревнований. Это означает, что команда не примет участия в стыковых матчах и не поедет на чемпионат мира 2022 года в Катар.

В качестве причины спортивные организации назвали ситуацию на Украине. Они не исключили, что если ситуация изменится, то это решение пересмотрят.