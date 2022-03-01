Apple ограничила Apple Pay в России

Компания Apple ограничила для России работу Apple Pay. Недоступными для россиян будут и «другие услуги», а также товары компании. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мы приостановили продажи всех продуктов в России. На прошлой неделе мы остановили экспорт через все каналы сбыта в страну. Apple Pay и другие сервисы были ограничены», — сказано в заявлении компании

Пока сложно понять, о каких именно ограничениях в работе Apple Pay идет речь.

В заявлении Apple указано, что компания приостановит продажу всей продукции в РФ из-за ситуации на Украине. Из магазинов App Store удалили приложения RT и Sputnik.

Несколькими днями ранее в Госдуме отмечали, что компания не будет отключать свои устройства в РФ. На тот момент российский офис Apple не подтверждал «алармистские решения».

Сервисы Apple Pay и Google Pay перестали работать с некоторыми картами банков, которые попали под западные санкции. В ВТБ отмечали, что клиентам лучше пользоваться контактной или бесконтактной оплатой при помощи пластиковых карт. Онлайн-магазины стран, согласившихся на ограничения против РФ, их не примут, но обойти ограничения все же можно.