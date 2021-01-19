По словам чиновника, фонд получил разрешение на работу от Министерства юстиции и службы по надзору за общественными организациями.

Как сообщил ТАСС, в описании работы фонда указано 11 целей. Большинство из них связано с зеленой энергетикой и добычей чистых энергоносителей. Вклад в завершение строительства газопровода включен последним пунктом.

RT со ссылкой на немецкие СМИ уточнил, что фонд планирует проводить закупку оборудования для завершения строительства газопровода. Это позволит обойти угрозу санкций со стороны США против компаний, которые принимают участие в строительстве.

Фонд учредили по инициативе правительства земли Мекленбург — Передняя Померания. 7 января региональный парламент поддержал это предложение.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG уточнял, что эксплуатация всей системы будет проходить через этот фонд.

Осенью прошлого года американские сенаторы направили письмо, в котором пригрозили введением санкций в отношении порта Мукран, где находится логистическая база «Северного потока — 2». В своем послании американцы пригрозили полным финансовым разрушением гавани. На защиту порта встало руководство земли Мекленбург — Передняя Померания. Там пояснили, что вместе с мэрией города Засница являются непосредственными акционерами порта, а значит, санкции будут введены против населения Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что США оказывают незаконное давление на «Северный поток — 2». По его словам, Москва внимательно следит за происходящими событиями и учитывает их в планах по завершению работ над прокладкой газопровода.

Компания «Газпром» не исключила, что может заморозить проект или просто прекратит его из-за постоянных рисков в связи со сменой политической парадигмы.

«Северный поток — 2» — это газопровод, состоящий из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Власти США неоднократно заявляли, что не позволят завершить строительство. Для этого они ввели санкции, которые привели к выходу из проекта швейцарской компании Allseas.

В начале августа американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили руководству германского порта Мукран письмо с предупреждением о введении санкций за помощь в строительстве газопровода «Северный поток — 2». В своем послании они заявили, что это приведет к полному «финансовому разрушению» гавани.