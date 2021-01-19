Он отметил, что своими действиями Вашингтон нарушает международное право, вводя ограничения против участников проекта.

«Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжается и растет. Мы сожалеем в этой связи», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что Россия внимательно следит за этой ситуацией и анализирует ее, чтобы после продолжить работу для завершения строительства газопровода.

Компания «Газпром» в своем меморандуме к новому размещению бондов не исключила, что временно или навсегда приостановит строительство «Северного потока — 2» из-за постоянных рисков, связанных с изменением политической ситуации в ряде стран. Как следствие между государствами возникает напряжение и партнеры и регулирующие органы меняют свое отношение к проекту. Подобные изменения приводят к тому, что завершение строительства газопровода становится невозможным или нецелесообразным.

Накануне СМИ сообщили, что США намерены ввести санкции против трубоукладочного судна «Фортуна», которое принимает участие в работе над «Северным потоком — 2». Министерство экономики Германии выразило недовольство таким решением Вашингтона.

«Северный поток — 2» — это газопровод, состоящий из двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Власти США неоднократно заявляли, что не позволят завершить проект. Для этого они ввели санкции, которые привели к выходу из проекта швейцарской компании Allseas.

Конгресс США внес дополнительные санкции в отношении организаций по испытаниям и сертификации труб для газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Сенат преодолел вето, которое на документ наложил действующий президент США Дональд Трамп. Новые ограничения направлены против судов и обслуживающих их компаний, которые принимают участие в проекте.