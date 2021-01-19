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    19 января 2021, 13:07

    «Газпром» допустил отмену проекта «Северный поток — 2»

    Андрей Иванов

    Строительство «Северного потока — 2» из-за политических рисков может остановиться как на время, так и навсегда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на меморандум к новому размещению бондов «Газпрома».
    «Газпром» допустил отмену проекта «Северный поток — 2»

    «При реализации наших крупных международных проектов, таких как „Турецкий поток“ и „Северный поток — 2“, мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах. <…> В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта», — приводит агентство текст меморандума.

    В «Газпроме» подчеркнули, что смена политической ситуации приводит к напряжению между странами и изменению позиций партнеров и регулирующих органов «Северного потока — 2».

    Накануне Соединенные Штаты сообщили Германии о введении санкций в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», который занят в строительстве газопровода. В Минэкономики Германии выразили сожаление после такого решения Вашингтона.

    Ранее швейцарская компания Zurich Insurance Group отказалась страховать строительство «Северного потока — 2» из-за угрозы ограничений со стороны США.