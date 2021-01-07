Специальный фонд в защиту проекта «Северный поток — 2» появится в германской федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Его создание одобрил парламент региона.

«Решение: заявка [регионального правительства] принята», — привел ТАСС сообщение пресс-службы парламента.

Во время голосования только два депутата партии «Альтернатива для Германии» воздержались от участия. Фонд будет называться «Защита климата и окружающей среды MV». Он будет преследовать 11 целей, которые имеют отношение к добыче экологически чистых энергоносителей. В списке также есть строчка о вкладе в продолжение строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Фонд не участвует в строительстве или управлении проектом. Но у него должна быть возможность внести вклад в завершение проекта», — пояснила премьер-министр региона Мануэла Швезиг.

Ранее глава пресс-службы Nord Stream 2 AG Туре Фалбе-Ханссон сообщил, что строительство газопровода в водах Дании продолжится 15 января. Новое расписание прокладки «Северного потока — 2» направили в Датское энергетическое агентство.