ФБР пообещало $50 тысяч за информацию о заложивших самодельные бомбы у Капитолия

«ФБР предлагает вознаграждение в размере до 50 000 долларов за информацию, которая поможет найти и наказать ответственных за установку самодельных бомб в Вашингтоне 6 января», — говорится в посте.

Заседание Конгресса по утверждению Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов 6 января пришлось прервать из-за протестующих сторонников Дональда Трампа. Несогласные с результатами выборов главы Американского государства ворвались в Капитолий и устроили там погром. Началась стрельба. Во время беспорядков погибли пять человек, среди которых полицейский Брайан Д. Сикник и ветеран ВВС США из Сан-Диего Эшли Бэббитт.

Дональд Трамп пообещал мирно отдать Байдену власть 20 января, осудил произошедшее в Капитолии и призвал американцев к перемирию.