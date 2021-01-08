Полиция Капитолия подтвердила гибель сотрудника во время беспорядков в Вашингтоне

«Приблизительно в 21:30 вечером 7 января (05:30 8 января по московскому времени) сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник ушел из жизни после ранений, полученных во время несения службы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Сикник служил в составе группы быстрого реагирования с 2008 года. Делом о гибели офицера займутся в отделе по расследованию убийств столичного департамента полиции и в полиции Капитолия. К расследованию подключатся федеральные органы.

Ранее канал CNN сообщил о гибели полицейского при штурме Капитолия, но в ведомстве эту информацию сначала опровергли.

Заседание Конгресса по утверждению Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов пришлось прервать из-за протестующих сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в Капитолий и устроили там погром. Началась стрельба. Во время беспорядков погибли пять человек.

Трамп сменил риторику на мирную, пообещал упорядоченно передать власть Байдену и осудил события в Капитолии. Он заявил, что участников штурма здания Конгресса накажут, и призвал американский народ к примирению.