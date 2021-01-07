СМИ: погибшая при стрельбе в Капитолии женщина оказалась ветераном ВВС США

По данным телеканала, погибшая жила в Сан-Диего. В Вашингтоне она была без своего мужа. Свекровь Бэббитт рассказала, что не в курсе мотивации своей погибшей невестки. Она не знает, что ее подтолкнуло к участию в захвате Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что во время штурма Капитолия женщина получила огнестрельное ранение в шею. Позже она умерла.

Накануне сторонники Дональда Трампа вышли на митинг в столице Соединенных Штатов. Участники мероприятия захватили здание Капитолия, где в тот момент проходило обсуждение утверждения итогов президентских выборов, в которых победил Джо Байден. В здание звучали выстрелы. В Капитолий экстренно перебросили войска Национальной гвардии, всех сотрудников эвакуировали. По данным СМИ, в здании нашли бомбу. «360» собрал хронику событий в американской столице.