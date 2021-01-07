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    07 января 2021, 07:13

    СМИ: погибшая при стрельбе в Капитолии женщина оказалась ветераном ВВС США

    Андрей Иванов

    При стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС Соединенных Штатов Эшли Бэббитт. Она 14 лет служила в армии, была патриотом и решительно поддерживала Трампа. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на ее родственников.
    СМИ: погибшая при стрельбе в Капитолии женщина оказалась ветераном ВВС США

    По данным телеканала, погибшая жила в Сан-Диего. В Вашингтоне она была без своего мужа. Свекровь Бэббитт рассказала, что не в курсе мотивации своей погибшей невестки. Она не знает, что ее подтолкнуло к участию в захвате Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

    Ранее СМИ сообщили, что во время штурма Капитолия женщина получила огнестрельное ранение в шею. Позже она умерла.

    Накануне сторонники Дональда Трампа вышли на митинг в столице Соединенных Штатов. Участники мероприятия захватили здание Капитолия, где в тот момент проходило обсуждение утверждения итогов президентских выборов, в которых победил Джо Байден. В здание звучали выстрелы. В Капитолий экстренно перебросили войска Национальной гвардии, всех сотрудников эвакуировали. По данным СМИ, в здании нашли бомбу. «360» собрал хронику событий в американской столице.