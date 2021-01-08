Трамп осудил штурм Капитолия в Вашингтоне

Трамп отметил, что участники захвата Капитолия «заплатят за свои действия» и призвал американцев к примирению. Трамп также заявил, что в ближайшее время намерен сконцентрироваться на мирной передаче власти Джо Байдену. При этом, он добавил, что его штаб продолжит использовать все юридические возможности для оспаривания итогов голосования.

Действующий глава Белого дома заявил, что понимает разочарование своих сторонников, но пообещал продолжить «великолепную кампанию». Трамп подчеркнул, что «невероятное путешествие только начинается».

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они захватили здание Конгресса и сорвали заседание по утверждению результатов голосования коллегии выборщиков.

Джо Байден заявил, что вина за штурм Капитолия лежит на Трампе. По его словам, риторика действующего президента погрузила страну в хаос. Мэр Вашингтона Муриэл Баузер назвала штурм Капитолия «актом внутреннего терроризма». Она добавила, что «действующий президент должен быть привлечен к ответственности» за произошедшее.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США. Если этого не произойдет, то Конгресс, по ее словам, может приступить к импичменту.