Трамп пообещал мирно отдать власть Байдену

«Несмотря на то, что я полностью не согласен с итогами выборов и факты подтверждают меня, тем не менее 20 января пройдет упорядоченная процедура передачи власти», — приводит телеканал слова Трампа.

Он добавил, что наступил «конец величайшего первого президентского срока в истории», и добавил, что это «только начало борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой».

Конгресс США утвердил Джо Байдена на посту президента после штурма Капитолия сторонниками Трампа. Теперь уже бывший американский лидер не сможет оспорить результаты голосования конституционным путем.

Заседание Конгресса по вопросу утверждения результатов президентских выборов продолжалось 10 часов из-за протестующих сторонников Трампа, которые ворвались в Капитолий и устроили там погром.

Сенатор Владимир Джабаров отметил, что Америка получила у себя дома цветную революцию. По его словам, население США разделилось на два лагеря. Самое главное в сложившейся ситуации — не допустить кровопролития.