ФБР обратилось за помощью к населению для расследования штурма Капитолия

Сбор фотографий и видео штурма Капитолия объявило ФБР для установления личностей участников протестной акции. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

«ФБР ищет информацию, которая поможет установить лица, подстрекавшие к насилию в Вашингтоне. Мы принимаем сведения и медийные материалы с изображением беспорядков вокруг Капитолия 6 января», — говорится в сообщении.

В конце приведена ссылка на сайт бюро, через который можно отправить материалы.

В минувшую среду в здании Капитолия собрались члены палаты представителей и сената для утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В это же время действующий президент США выступал перед своими сторонниками перед Белым домом. Он в очередной раз заявил о фальсификации голосования.

Разгоряченная толпа пошла на штурм Конгресса. Участники проникли внутрь здания и сорвали заседание. Политиков эвакуировали.

Как сообщило РИА ФАН со ссылкой на главу местной полиции, жертвами штурма здания стали четыре человека. Точно известно о смерти в больнице женщины, которая получила огнестрельное ранение в шею, а также о молодом человеке, который сорвался со строительных лесов при попытке проникнуть в здание Капитолия.

Мэр Вашингтона ввела в городе комендантский час, а в город вошли бойцы Национальной гвардии. Силовики использовали слезоточивый газ, чтобы оттеснить участников протестной акции. После освобождения здания сенаторы и члены палаты представителей вернулись, чтобы утвердить результаты голосования выборщиков. Следующим президентом США станет Джо Байден.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва желает народу США с достоинством пережить драматический момент в истории своей страны. При этом она отметила, что электоральная система Вашингтона устарела, что и привело к расколу в обществе. Об этом сообщило ИА НСН.