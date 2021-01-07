Стрельба и погромы в Капитолии. Коротко о штурме здания Конгресса сторонниками Трампа

Сторонники президента Дональда Трампа устроили штурм Капитолия в день официального утверждения итогов выборов нового главы США. Протестующие разгромили здание, но их удалось вытеснить. В ходе беспорядков были раненые, а одна девушка погибла.

Конгресс 6 января начал заседание по официальному утверждению итогов голосования выборщиков. Действующий президент США Дональд Трамп получил 232 голоса, а кандидат от Демократической партии Джо Байден — 306 голосов. В это же время в Вашингтоне стали собираться сторонники лидера страны, которые выдвинулись к Капитолию.

Сторонникам Трампа удалось прорвать оцепление на Капитолийском холме, после чего сенат прервал заседание. Участники протеста подошли к зданию Конгресса и начали ломиться внутрь. Сначала натиск изнутри удавалось сдерживать полицейским. Сам Трамп призвал людей действовать без насилия.

«Я прошу всех в Капитолии сохранять мир. Никакого насилия! Помните, мы — партия закона и порядка. Уважайте закон. Спасибо», — написал президент в Twitter.

В итоге в Вашингтоне ввели комендантский час. Несмотря на это, протестующим удалось ворваться в Капитолий и окружить зал сената. Через некоторое время зал был захвачен сторонниками Трампа. Сенаторов начали эвакуировать из здания, раздав им противогазы. Капитолий покинул и вице-президент Майк Пенс. На помощь полиции Вашингтона выдвинулись правоохранители штата Мэриленд.

Протестующие устроили погром в здании, а журналисты сообщили о первых пострадавших. В ходе беспорядков ранения получили несколько офицеров. Одного из пострадавших забрали в больницу для оказания помощи.

Позже появились сообщения о раненой девушке, которая находится в критическом состоянии. Ее ранили в шею на территории Капитолия, когда она попыталась взломать дверь. Врачам не удалось спасти девушку. Полиция Капитолия стала использовать слезоточивый газ и приказывать протестующим покинуть здание. На Капитолийский холм направили войска Национальной гвардии.

Вице-президент США Майк Пенс призвал протестующих прекратить насилие. Он заявил, что всех причастных привлекут к ответственности. Избранный президент Джо Байден призвал «банду уйти и позволить демократии работать». Член палаты представителей Ильхан Омар объявила о начале сбора документов для импичмента Трампа.

В здание Конгресса приехали бойцы спецназа. Трамп обратился к своим сторонникам и попросил уйти из Капитолия. При этом он заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы. Тем временем взрывные устройства нашли в зданиях Капитолия и Нацкомитета Республиканской партии. Обе бомбы обезвредили.

Правоохранителям удалось вывести протестующих из зала сената и Капитолия. Полицейские начали задерживать демонстрантов. Конгресс решил возобновить рассмотрение результатов голосования коллегии выборщиков. Собравшаяся толпа начала расходиться, а сотрудники Капитолия стали возвращаться в здание по туннелям.

В зал заседаний Конгресса вернули заверенные документы с голосами выборщиков. Слушания по официальному утверждению победы Байдена возобновили. Пока были утверждены голоса выборщиков от штата Джорджия.

После постов в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram заблокировали сообщения президента Трампа. Такое решение объяснили нарушением политики социальных сетей. Также стало известно, что 7 января с заявлением выступит Джо Байден. При этом тема и время выступления пока не сообщались.