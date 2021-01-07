Конгресс США утвердил Байдена президентом на фоне беспорядков
Официально победу Джо Байдена на выборах нового президента Конгресс подтвердил 7 января. Заседание продлилось 10 часов с перерывами. Обсуждение стало одним из самых долгих в истории, пишет РИА «Новости». После заседания Конгресса у Трампа не осталось возможностей оспорить результаты конституционным путем. Кроме того, решение не сможет отменить и суд.
Заседание Конгресса началось еще 6 января, но было прервано из-за штурма Капитолия. Сторонники Трампа ворвались в здание, откуда их вытесняли сотрудники полиции. Во время беспорядков задержали более 50 человек. Погибли четыре человека, а ранения получили минимум 14 сотрудников полиции. В Вашингтоне объявили режим ЧС, который продлится еще 15 дней.
Выборы нового президента США прошли еще в начале ноября. От выборщиков Трамп получил 232 голоса, а кандидат от Демократической партии Джо Байден — 306 голосов. Инаугурация избранного лидера страны запланирована на 20 января.