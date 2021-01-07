Конгресс США утвердил Байдена президентом на фоне беспорядков

Конгресс на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом США. За него проголосовали более 270 выборщиков. Теперь Дональд Трамп не сможет оспорить результаты голосования конституционным путем.

Официально победу Джо Байдена на выборах нового президента Конгресс подтвердил 7 января. Заседание продлилось 10 часов с перерывами. Обсуждение стало одним из самых долгих в истории, пишет РИА «Новости». После заседания Конгресса у Трампа не осталось возможностей оспорить результаты конституционным путем. Кроме того, решение не сможет отменить и суд.

Заседание Конгресса началось еще 6 января, но было прервано из-за штурма Капитолия. Сторонники Трампа ворвались в здание, откуда их вытесняли сотрудники полиции. Во время беспорядков задержали более 50 человек. Погибли четыре человека, а ранения получили минимум 14 сотрудников полиции. В Вашингтоне объявили режим ЧС, который продлится еще 15 дней.

Выборы нового президента США прошли еще в начале ноября. От выборщиков Трамп получил 232 голоса, а кандидат от Демократической партии Джо Байден — 306 голосов. Инаугурация избранного лидера страны запланирована на 20 января.