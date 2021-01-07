Сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса, есть жертвы. Хроника

Митинг сторонников Дональда Трампа в США перетек в захват здания Конгресса на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие сорвали утверждение итогов выборов, на которых победил Джо Байден. В здании началась стрельба. «360» собрал хронику событий.

02:34 Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что Конгресс возобновит заседание, чтобы утвердить победу Джо Байдена, как только в здание снова начнут пускать сенаторов и конгрессменов.

02:33 Собравшаяся у Капитолия толпа начала расходиться.

02:25 Силовики начали теснить протестующих дальше по улице.

02:23 Национальную гвардию к Капитолию направил не Трамп. Это сделали вице-президент Майкл Пенс, исполняющий обязанности министра обороны Крис Миллер и министр армии США Райан Маккарти.

02:22 Силовики расчистили сквер около Капитолия.

02:21 Член палаты представителей от Южной Каролины Джеймс Клайберн заявил, что Конгресс возобновит рассмотрение результатов голосования коллегии выборщиков.

«Раньше я сталкивался с ненавистью. Тогда я не испугался и не остановлюсь сейчас. Сегодня вечером Конгресс продолжит работу по сертификации голосов коллегии выборщиков», — говорится в сообщении.

02:18 Член палаты представителей от Южной Каролины заявил, что Конгресс возобновит рассмотрение результатов голосования коллегии выборщиков.

02:14 Официальный представитель департамента полиции Вашингтона Дастин Стернбек подтвердил смерть раненной в Капитолии женщины.

«Да, взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение в Капитолии, умерла в больнице», — сказал он в беседе с CNN.

02:11 Трамп снова через Twitter призвал своих сторонников разойтись. Он назвал их великими патриотами, с которыми поступили плохо и несправедливо, украв у них победу на выборах.

UPD. Twitter удалил запись Трампа.

02:08 Facebook и YouTube удалили видео с выступлением Трампа, где он говорил о фальсификациях. Twitter запретил делать репосты записей президента США, помеченные, как недостоверные.

02:06 Часть участников протеста остаются около Капитолия. Но подойти к зданию они не могут. Силовики выставили ограждения.

02:03 Бойцы спецназа начали зачистку парка около Капитолия.

02:02 Эвакуированные на военную базу лидеры Конгресса заявили о необходимостим завершить процесс сертификации голосования выборщиков.

02:00 Комендантский час начался в Вашингтоне.

01:59 Еще один пострадавшего в ходе штурма Капитолия увезли в больницу. Молодой человек 24 лет упал с о строительных лесов на западном фасаде здания.

01:52NBC со ссылкой на представителей полиции сообщил, что раненная в Капитолии девушка скончалась. Ее ранили в шею.

01:48 Количество задержанных увеличилось до 20 человек.

01:42 Судя по кадрам CNN, полиция живой цепью окружила периметр Капитолия. Напротив них стоят протестующие.

Источник фото: CNN.com

01: 41 Представители администрации США заявили, что здание Капитолия находится в безопасности.

01:40 До комендантского часа в Вашингтоне осталось немного времени. Полиция начала использовать газ и световые гранаты для разгона демонстрантов. Тех, кто не уйдет до этого времени пообещали задерживать.

01:33 Полиция заявила от 13 арестованных участников осады Капитолия.

01:15 Штаты Мэриленд и Нью-Джерси направили бойцов Нацгвардии и полицейских в Вашингтон.

01:11 Полиция и Нацгвардия начали выводить сторонников Трампа из здания Капитолия. Зал заседаний уже свободен.

01:02 Эвакуация лидеров Конгресса продолжается. Их увозят в Форт Макнейр — это военная база недалеко от Вашингтона.

01:00 Член Палаты представителей Ильхан Омар объявила о начале сбора документов для импичмента Трампа. По ее словам, его досрочный уход — гарантия безопасности и сохранения страны.

00:55 Один человек находится в критическом состоянии, пять получили ранения после стрельбы в Капитолии.

00:42 В Капитолии нашли бомбу, она обезврежена, пишет CNN.

00:25 Трамп призвал своих сторонников оставить Капитолий и разойтись с миром. Но при этом еще раз заявил, что выборы сфальсифицированы.

00:19 Бойцы спецназа вошли в здание Капитолия.

00:11 Байден призвал Трампа выступить по национальному телевидению и потребовать от своих сторонников прекратить беспорядки.

00:10 Избранный президент США Джо Байден в обращении к нации назвал захват Капитолия атакой на демократию.

00:08 Сертификаты с голосами выборщиков эвакуировали из здания Конгресса.

00:03 СМИ сообщили о взрывном устройстве в штаб-квартире Демократической партии. В данный момент его уже обезвредили.



00:01 Вице-президент США Майкл Пенс потребовал немедленно остановить беспорядки. Он призвал сторонников Трампа покинуть здание и пригрозил, что протестующих привлекут к ответственности.

23:59 Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что к зданию Капитолия направили войска Национальной гвардии вместе с другими федеральными службами.

23:55 CNN со ссылкой на источники сообщил, что в результате столкновений с протестующими пострадали несколько полицейских. Известно, что один попал в больницу.



23:43 РИА «Новости» пишет, что полиция применила слезоточивый газ. Отдан также приказ о мобилизации всех 1,1 тысячи бойцов нацгвардии Вашингтона, пишет Washington Post

23:42 Появились кадры с пострадавшей девушкой. СМИ пишут, что она получила огнестрельное ранение. Пострадавшая в критическом состоянии.

23:16 Стало известно о первых пострадавших в результате штурма здания на Капитолийском холме.

23:03 Протестующие ворвались в зал заседаний Сената.

22:50 Сенаторов стали эвакуировать из Капитолия. Оттуда вывели и вице-президента Майка Пенса. Конгрессменам раздали противогазы.

22:42 Дональд Трамп обратился к своим сторонникам:

«Прошу поддержать полицию и стражей правопорядка. Они на стороне народа. Не допускайте насилия».

22:32 Протестующим удалось прорваться в Капитолий и окружить зал Сената.

22:22 Из-за беспорядков Сенат США прервал заседание.

21:43 Заседание Конгресса США для формального подведения итогов президентских выборов началось около 21:00 по московскому времени. Вскоре после этого сторонники Трампа выдвинулись к Капитолию.