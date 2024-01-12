12 января 2024, 11:07
Премьер Британии собрался в Киев на подписание «исторического соглашения» с Зеленским
Британский премьер Сунак отправится 12 января в Киев и объявит о пакете помощи
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января посетит украинскую столицу с официальным визитом. Он объявит о новом крупном пакете помощи стране и подпишет с президентом Украины Владимиром Зеленским важное соглашение. Об этом сообщил сайт правительства Великобритании.
Британские власти увеличат военную поддержку в следующем финансовом году до 2,5 миллиарда фунтов. Страны продолжат тесно сотрудничать по ряду вопросов, в том числе в области обороны.
Реклама
«Премьер-министр и президент Зеленский также подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности», — указали в пресс-службе правительства.
Великобритания также пообещала помочь Украине в вопросах кибербезопасности, обмена разведданными, медицинской и военной подготовки.
«Соглашение призвано стать первым шагом в развитии непоколебимого столетнего партнерства между Украиной и Великобританией», — указали в правительстве.
Ранее МИД Британии подтвердил, что Запад будет помогать Украине как минимум до 2026 года. По словам министра иностранных дел Дэвида Кэмерона, совместный ВВП стран коалиции в 25 раз превышает российский.
Владимир Зеленский
Великобритания
Военные
Киев
Украина
Реклама
Реклама