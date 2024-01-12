Мир 12 января 2024, 11:07 Премьер Британии собрался в Киев на подписание «исторического соглашения» с Зеленским Британский премьер Сунак отправится 12 января в Киев и объявит о пакете помощи Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/globallookpress

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января посетит украинскую столицу с официальным визитом. Он объявит о новом крупном пакете помощи стране и подпишет с президентом Украины Владимиром Зеленским важное соглашение. Об этом сообщил сайт правительства Великобритании.

Британские власти увеличат военную поддержку в следующем финансовом году до 2,5 миллиарда фунтов. Страны продолжат тесно сотрудничать по ряду вопросов, в том числе в области обороны.

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«Премьер-министр и президент Зеленский также подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности», — указали в пресс-службе правительства.

Великобритания также пообещала помочь Украине в вопросах кибербезопасности, обмена разведданными, медицинской и военной подготовки.

«Соглашение призвано стать первым шагом в развитии непоколебимого столетнего партнерства между Украиной и Великобританией», — указали в правительстве.

Ранее МИД Британии подтвердил, что Запад будет помогать Украине как минимум до 2026 года. По словам министра иностранных дел Дэвида Кэмерона, совместный ВВП стран коалиции в 25 раз превышает российский.