Мир 15 сентября 2023, 20:32 Польша проигнорировала снятие ЕК эмбарго на ввоз зерна с Украины Польша продлит эмбарго на ввоз зерна с Украины вопреки решению ЕК РИА «Новости»

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В Польше продлят запрет на ввоз зерна с Украины. Как сообщил ТАСС, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий принял решение вопреки Еврокомиссии. Последняя отменила эмбарго.

«Мы продлим запрет, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии», — подчеркнул Моравецкий в ходе встречи с избирателями.

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Польский премьер-министр заметил, что страна не будет прислушиваться в этом вопросе Германии или ЕК. Эмбарго, уточнил он, продлят с 00:00 16 сентября.

В Еврокомиссии заявили, что не будут продлевать запрет на ввоз украинского зерна и отменили действующие ограничения с 15 сентября. В ЕК добавили, что ждут от властей Украины плана по контролю экспорта сельхозпродукции.

Эмбарго в отношении зерна с Украины действовало в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии с мая. В Еврокомиссии объясняли введенные меры тем, что дешевая украинская продукция может негативно повлиять на состояние европейского рынка.