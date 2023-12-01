Мир 01 декабря 2023, 14:30 Убытки Украины от польской блокады составили 1 млрд евро Политолог Спивак: Украина потеряла из-за польской блокады 1 млрд евро Unsplash

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Убытки Украины, вызванные закрытием польской границы, достигли одного миллиарда евро. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Спивак, сообщило РИА «Новости».

В начале ноября польские перевозчики объявили забастовку и перекрыли четыре КПП на границе с Украиной. Дальнобойщики заявили о необходимости уменьшить число украинских перевозчиков и ввести в отношении них ограничительные меры. Водители согласились снять блокаду в том случае, если они получат 50% рейсов между странами, в то время как украинскую сторону лишат льгот на транзит товаров по Евросоюзу.

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«Евросоюз фактически уравнял украинских дальнобойщиков с европейскими. И они принялись сбивать цены для захвата рынка», — указал Спивак.

Он подчеркнул, что Украина не сможет вернуть потерянные деньги, даже если Польша снова откроет дороги. Он также выразил уверенность в том, что европейские страны не дадут украинскому руководству никаких гарантий.

Ранее словацкие перевозчики решили присоединиться к забастовке польских водителей. Дальнобойщики выразили солидарность с поляками, раскритиковав Евросоюз за отмену коммерческих разрешений на транспортировку товаров для украинских фирм.