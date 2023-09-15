Мир 15 сентября 2023, 23:56 Еще две страны ЕС запретили ввоз украинского зерна Bloomberg: Венгрия и Словакия продлили запрет на импорт украинского зерна РИА «Новости»

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Венгрия и Словакия вслед за Польшей продлили запрет на импорт украинского зерна, а также некоторых других продуктов питания. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации агентства, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, запрещающий импорт 24 продуктов из Украины. В список, кроме зерновых культур, входят вино, говядина, кукуруза, семена подсолнечника и ячменя. Хотя ранее запрет касался только четырех продуктов.

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При этом эмбарго не распространяется на товары, которые следуют через Венгрию транзитом. На территории страны они в этом случае могут находиться не более 15 дней.

По сведениям Bloomberg, Словакия также запретила импорт украинского зерна до конца 2023 года.

В пятницу, 15 августа, Еврокомиссия отказалась продлевать эмбарго на зерно с Украины. При этом еврочиновники возложили на киевские власти ответственность за предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз.

В ответ на это польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что его страна в одностороннем порядке продлит запрет, несмотря на позицию Еврокомиссии.