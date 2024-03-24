Мир 24 марта 2024, 08:28 Есть основания. Крым призвал признать киевский режим террористическим Глава парламента Крыма: киевский режим нужно признать террористическим Unsplash

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Киевский режим нужно признать террористическим — для этого есть все основания. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА «Новости».

«Основания для признания киевского режима однозначно незаконным и террористическим имеются, и они основательнее, чем только материальный урон», — подчеркнул он.

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Константинов отметил, что нельзя оценивать в деньгах массовые убийства людей, надругательство над святынями, морально-политическое растление целых поколений, террористические акты. Глава парламента республики напомнил о «резне в Буче», когда украинская сторона массово расправлялась со своими же гражданами. При этом Украина активно распространяла сообщения о преступлениях якобы российских военных в городе. Власти запускали фейки и даже снимали постановочные видео.

Энергоблокада Крыма, уточнил Константинов, является типичным поведением террористического государства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не потерпит рядом со своими границами страну, которая любыми способами хочет отобрать Крым и новые территории. Сейчас для страны главное — обезопасить людей на территориях, которые фактически оккупировала Украина.